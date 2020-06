„Ernster Zwischenfall“ : Medien: Messerstecherei in Großbritannien womöglich Terror

Medien: Messerstecherei in Großbritannien womöglich Terror

Reading Erst gab es eine friedliche Demo gegen Rassismus, dann ein Blutbad im Stadtzentrum von Reading. Steckt etwa ein Terrorakt dahinter?

Bei einer Messerstecherei in der britischen Stadt Reading könnte es sichlaut britischer Medien um einen Terrorakt handeln. Die Polizei nahm am Tatort in einem Park im Stadtzentrum einen Mann fest. Bei ihm soll es sich um einen Libyer handeln, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.