Wasserwerfer-Einsatz : Mehr als 100.000 Menschen protestieren in Belarus

Minsk Die Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko sind erneut auf die Straße gegangen. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein; es gab mehrere Festnahmen.

Mehr als 100.000 Menschen haben bei der achten großen Sonntagsdemonstration in Folge in Belarus (Weißrussland) gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert.

Der Zustrom unerschrockener Menschen bei den größten und längsten Protesten in der Geschichte des Landes sei ungebrochen, hieß es am Sonntag in der Hauptstadt Minsk. Lukaschenkos Machtapparat setzte einmal mehr auch die Armee sowie mehrere Panzerfahrzeuge ein, um die Menschen abzuschrecken. In Minsk kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz, wie die Behörden bestätigten.