Autobombe : Mehrere Tote nach Taliban-Anschlag im Osten Afghanistans

Kabul Die Explosion einer Autobombe kostet mindestens fünf Menschen im Osten Afghanistans das Leben - der zweite Anschlag binnen weinger Tage. Das Land kommt nicht zur Ruhe.

Mindestens fünf Menschen seien bei der Explosion einer Autobombe vor einem Militärgebäude in der Hauptstadt Gardis der Provinz Paktia getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Mindestens 19 Menschen wurden verwundet. Fotos in lokalen Medien zeigten eine völlig zerstörte Hausfront. Die militant-islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

Unbekannte hatten am Dienstag die Geburtsabteilung einer Klinik in Afghanistans Hauptstadt Kabul gestürmt und das Feuer auf Mütter mit ihren Neugeborenen eröffnet. Es war einer der schwersten Anschläge in diesem Jahr. Mindestens 24 Menschen wurden getötet. Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf eine Trauerfeier im Osten des Landes wurden zudem Dutzende weitere Menschen in den Tod gerissen.