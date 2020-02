Zwei Tage in Afrika : Merkel in Angola: Wirtschaftszusammenarbeit stärken

Merkel in Angola: Wirtschaftszusammenarbeit stärken

Zwei Tage in Afrika

Bundeskanzlerin Merkel ist für zwei Tage in Afrika. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Luanda Überschattet vom Wirbel um die Wahl des thüringischen Regierungschefs mit Hilfe von AfD und CDU führt Kanzlerin Angela Merkel Gespräche in Afrika. Zum Abschluss geht es in Angola vor allem um die Wirtschaft.

Mit einem Besuch in Angola beendet Kanzlerin Angela Merkel heute ihre zweitägige Afrikareise. Am Mittag wird sie von Präsident João Manuel Gonçalves Lourenço in der Hauptstadt Luanda empfangen.