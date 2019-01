später lesen Abstimmung in London Misstrauensantrag gegen britische Regierung gescheitert FOTO: Dominic Lipinski FOTO: Dominic Lipinski Teilen

Der Misstrauensantrag gegen die britische Regierung ist gescheitert. Eine Mehrheit von 325 zu 306 der Abgeordneten sprach Premierministerin Theresa May und ihrem Kabinett am Abend im Parlament in London das Vertrauen aus. dpa