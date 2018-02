später lesen Prozessauftakt in Stockholm Mutmaßlicher Stockholm-Attentäter gesteht Terrorangriff FOTO: Fredrik Sandberg FOTO: Fredrik Sandberg Teilen

Fast ein Jahr nach dem Terrorangriff in der Stockholmer Innenstadt hat der mutmaßliche Attentäter vor Gericht gestanden. Er habe einen gestohlenen Lkw in der Haupt-Einkaufstraße in eine Menschenmenge gelenkt, sagte sein Anwalt in Stockholm. dpa