Verhandlungen in Wien : Nach Abrüstungsgespräch: USA erhöhen den Druck auf China

Billingslea (l-r), Launsky-Tieffenthal und Sergej Rjabkow in Wien. Foto: Anastasia Goryaeva/PRESS SERVICE EMBASSY OF RUSSIA/dpa

Wien Nach nur einem Tag beenden die USA und Russland Gespräche über die atomare Abrüstung. Die US-Seite macht Hoffnung auf eine Fortsetzung - und nimmt China in den Fokus.

Die USA und Russland hatten am Montag in Wien rund zehn Stunden lang verhandelt. Billingslea sprach von einem produktiven Treffen. Auf technische Fragen spezialisierte Arbeitsgruppen sollen ein neues Treffen zwischen ihm und dem russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow voraussichtlich Ende Juli, Anfang August vorbereiten.

Während die USA auf die Teilnahme von China dringen, wünscht sich Russland nach Angaben Billingsleas multilaterale Gespräche unter Einbeziehung der europäischen Atomwaffenmächte Großbritannien und Frankreich. US-Präsident Donald Trump will ein Abrüstungsabkommen, das breiter gefasst ist als der bisher gültige New-Start-Vertrag. Dieses Abkommen läuft in acht Monaten - am 5. Februar 2021 - aus und begrenzt die russischen und amerikanischen Nukleararsenale auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Beide Staaten haben zusammen 90 Prozent der Nuklearwaffen der Welt. China hat sich bisher strikt geweigert, sich an den Abrüstungsgesprächen zu beteiligen.