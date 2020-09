Angriff vor „Charlie Hebdo“ : Nach Attacke in Paris: Mehr Schutz für symbolische Orte

Ein Bereitschaftspolizist in der Nähe des Tatortes in Paris. Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Paris Für einige Monate war der Terror für die Franzosen weit weg, die Coronapandemie bestimmte den Alltag. Doch die Terrorgefahr ist omnipräsent - ein neuer Angriff hat dies den Menschen auf brutale Weise wieder vor Augen geführt.

„Ich habe heute die Anweisung gegeben, dass alle symbolischen Orte, an denen es Angriffe gegeben hat, wie zum Beispiel der (koschere Supermarkt) Hyper Cacher oder (der Konzertsaal) Bataclan, (...), jetzt dauerhaft bewacht werden“, kündigte Innenminister Gérald Darmanin an. Auch rund um anstehende jüdische Feiertage wie Jom Kippur sollen etwa Synagogen besonders geschützt werden.

Am Freitagmittag waren zwei Mitarbeiter einer Produktionsfirma bei einem Messerangriff verletzt worden. Beide hätten den Operationssaal am Freitagabend verlassen und befänden sich nun in zwei verschiedenen Krankenhäusern, sagte einer der Chefs der Produktionsfirma, Luc Hermann, dem Sender Franceinfo.

Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ im Pariser Osten. Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Innenminister Darmanin sprach von einem „islamistischen Terrorakt“. Neben einem Hauptverdächtigen sind weitere Personen in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Verdächtiger wurde mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 18-Jährige Hauptverdächtige kam nach Angaben des Innenministers vor einigen Jahren als unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter nach Frankreich. Er soll Berichten nach in Pakistan geboren worden sein und die Tat gestanden haben. Er habe keine Anzeichen einer Radikalisierung gezeigt, so der Minister. Darmanin übte Kritik an der Pariser Polizeipräfektur, weil in der Straße, in der sich die Attacke ereignete, keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen galten. Dies solle sich nun ändern.