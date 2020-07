Stichwahl in Polen : Nach engem Rennen: Duda vor Sieg bei Präsidentenwahl

Stichwahl in Polen

Trotz eines ungewissen Ausgangs der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich Staatsoberhaupt Andrzej Duda in einer ersten Reaktion als Sieger bezeichnet. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau Lange Wahlnacht in Polen: Das Ergebnis der Stichwahl um das Präsidentenamt ist denkbar knapp. Nach Auszählung fast aller Wahlkreise hat Amtsinhaber Andrzej Duda die Nase vorn.

Bei der Präsidentenwahl in Polen steht Amtsinhaber Andrzej Duda nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Herausforderer Rafal Trzaskowski vor einem Wahlsieg.

Am Wahlabend hatte es für mehrere Stunden zunächst kein eindeutiges Ergebnis gegeben. Die Wahlbeteiligung war trotz der Corona-Pandemie hoch. Laut Prognosen lag sie bei 67,9 Prozent. Wie die Wahlkommission in Warschau mitteilte, hatten bis um 17 Uhr am Sonntagnachmittag 52,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.