Chinas Außenminister reist nach Nordkorea

Die lange verhärteten Fronten in Ostasien weichen sich überraschend auf: Nach dem innerkoreanischen Gipfel reist Chinas Außenminister Wang Yi am Mittwoch zu Gesprächen nach Nordkorea. Es ist der seit Jahren ranghöchste chinesische Besuch in Pjöngjang.