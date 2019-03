Seit dem Wochenende ist klar: Die Terrormiliz Islamischer Staat hat ihr gesamtes Gebiet im Irak und in Syrien verloren. Aber ihr Anführer Abu Bakr al-Bagdadi - der meistgesuchte Mann der Welt - ist vermutlich weiter auf der Flucht.

Die USA haben auf ihn ein Kopfgeld von 22 Millionen Dollar ausgesetzt. In den vergangenen Jahren wurde mehrfach behauptet, Al-Bagdadi sei tot. Dies wurde aber durch Audioaufnahmen widerlegt. Wo er sich aufhält, ist unbekannt. In der Öffentlichkeit erschien Al-Bagdadi nur einmal, 2014. Seither sind viele aus seinem engsten Zirkel ums Leben gekommen, vor allem durch Luftangriffe der US-geführten Militärkoalition.

In den vergangenen zwei Jahren verloren seine IS-Kämpfer immer mehr Gebiete, das einst in Syrien und im Irak ausgerufene „Kalifat“ schrumpfte auf ein Zeltlager am Euphrat mit unterirdischen Tunnelsystemen zusammen, bei dem Dorf Baghus. Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte nahmen Baghus am Samstag vollständig ein - sie erklärten den IS für besiegt. In Syrien und im Irak käme eine Gefangennahme Al-Bagdadis einer Trophäe gleich. Den Amerikanern, Russen, Syrern, Irakern und Kurden ging er bislang aber gleichermaßen durchs Netz.

Bei den Gefechten rund um Baghus hielten die SDF es für möglich, Al-Bagdadi in dem Gebiet an der Grenze zum Irak - bestehend aus Dörfern und Ackerland - ergreifen zu können. Hunderte IS-Spitzen und Kämpfer blieben bis zuletzt und wollten nicht aufgeben. Zwar ergaben sich mehr als 30 000 Menschen, vor allem IS-Familien, aber von Al-Bagdadi gab es weiterhin keine Spur.

„Die Militärkoalition hält ihn weder fest noch wissen wir, wo er ist“, sagte der Sprecher der US-geführten Koalition, Sean Ryan, der Nachrichtenagentur AP. Aktivisten wollen dies aber nicht ausschließen: Die Amerikaner hätten viele nächtliche Einsätze gegen IS-Führer an der Grenze zum Irak ausgeführt und die Koalition habe diese nicht offen gelegt. Al-Bagdadi sei zum letzten Mal vor rund 15 Monaten in der Region gesehen worden, meint der Aktivist Mohammed Cheder.

Irakische Geheimdienstler gehen derweil davon aus, dass sich Al-Bagdadi in der Wüste an der syrisch-irakischen Grenze aufhält und Tunnel nutzt, um sich fortzubewegen. „Er benutzt weder Telekommunikation noch Internet, um nicht von den Kampfjets der Koalition aufgespürt zu werden“, sagt ein hochrangiges Mitglied des Geheimdienstes. „Wenn er jemanden sehen will, wird der zu ihm gebracht. Autos transportieren die Person in eine Gegend zwei Stunden von Al-Baghdadi entfernt, dann geht die Reise auf Motorrädern weiter.“

Ein anderer Geheimdienstler sagt, die Amerikaner hätten zuletzt Al-Bagdadi engsten Zirkel im Visier gehabt - sein Bodyguard sei getötet, dessen Frau festgenommen worden. Die USA seien überzeugt, dass solche Erfolge sie langfristig zum IS-Chef bringen würden.

Der 1971 im Irak geborene Al-Bagdadi war nach Angaben von Webseiten, die dem IS nahe stehen, schon einmal in US-Gefangenschaft: 2004, im Gefangenenlager Bucca im Irak. Nach zehn Monaten kam er damals aber offenbar frei und schloss sich einem Al-Kaida-Ableger an. Später übernahm er die Führung der Gruppe, die damals als Islamischer Staat des Iraks bekannt war.

Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien 2011 beauftragte Al-Bagdadi Gesandte, dort eine ähnliche sunnitische Extremistengruppe zu gründen - die damalige Al-Nusra-Front. Al-Bagdadis Kämpfer überrannten große Gebiete in beiden Ländern, darunter auch wichtige Städte wie Al-Rakka in Syrien und Mossul im Irak. Im Juni 2014 folgte der Höhepunkt der Gruppe: Der IS rief sein Kalifat aus und Al-Bagdadi wurde zum Kalifen ernannt.

Die Terrormiliz berief sich auf bei ihrer Herrschaft auf eine brutale und extreme Interpretation islamischen Rechts. Die Grausamkeiten, Massaker und Enthauptungen von Al-Bagdadis Gefolgsleuten, von denen viele als grausige und makabre Videos im Internet veröffentlicht wurden, sicherten dem IS einen Platz in den dunkelsten und brutalsten Annalen der neueren Geschichte.

Al-Bagdadi blieb währenddessen im Verborgenen. 2017 tauchte er auf und rief seine Anhänger in einer Audiobotschaft auf, ihre Feinde überall zu verbrennen. Im vergangenen August wurde eine weitere Tonaufnahme veröffentlicht, in der er seine Anhänger drängte, im Kampf gegen die Feinde des IS nicht aufzugeben - die Rede enthielt Bezüge zu Ereignissen von kurz davor, um zu zeigen, dass sie jüngst gehalten wurde. Experten für Extremisten sagten, bei der Stimme habe es sich um die von Al-Bagdadi gehandelt. Danach war nichts mehr von ihm zu hören.

(felt/dpa)