Viele Festnahmen : Nach Tod von Afroamerikaner: Ausschreitungen in Philadelphia

Nach Tod von Afroamerikaner: Ausschreitungen in Philadelphia

Washington Polizisten erschießen in Philadelphia einen Schwarzen. Der Mann soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und dieses trotz mehrfacher Aufforderungen nicht fallen lassen. Nach dem Vorfall kommt es zu massiven Ausschreitungen.

Nach dem Tod eines Afroamerikaners im US-Bundesstaat Pennsylvania ist es in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen in der Großstadt Philadelphia gekommen.