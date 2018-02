später lesen USA, Kanada und Mexiko Nafta-Staaten fordern von Venezuela Rückkehr zur Demokratie FOTO: Rayner Pena FOTO: Rayner Pena Teilen

Twittern

Teilen



Angesichts der politischen und humanitären Krise in Venezuela schließen die USA, Kanada und Mexiko die Reihen. Bei einem Treffen in Mexiko-Stadt riefen die Außenminister der nordamerikanischen Länder die Regierung in Caracas zu einer Rückkehr zur Demokratie auf. dpa