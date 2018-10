später lesen Training für den Bündnisfall Nato beginnt größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Die Nato beginnt an diesem Donnerstag ihr größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges. An der zweiwöchigen Feldübung in Norwegen werden nach jüngsten Angaben des Militärbündnisses 50.000 Soldaten beteiligt sein. dpa