Nato prüft Weiterentwicklung von Anti-Terror-Einsatz

Die Außenminister der Nato-Staaten wollen am Nachmittag eine noch engere Zusammenarbeit mit der EU billigen. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg geht es unter anderem um eine stärkere Kooperation bei der Verlegung von Truppen und Ausrüstung sowie eine engere Abstimmung bei der Terrorabwehr. dpa

Die Nato prüft eine Weiterentwicklung ihres Einsatzes in der Region um Syrien und den Irak. Da die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in den beiden Ländern 95 Prozent ihres Einflussgebiets verloren habe, werde es bei den Einsätzen der internationalen Anti-IS-Koalition künftig mehr um Stabilisierung als um Kampfeinsätze gehen.

Das sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Auftakt eines zweitägigen Außenministertreffens in Brüssel. Die Nato werde deswegen darüber beraten, wie sich ihr eigener Beitrag entwickeln könnte.

Derzeit stellt das Militärbündnis für den Kampf gegen den IS Radar-Aufklärungsflugzeugen vom Typ Awacs zur Verfügung. Zudem gibt es einen kleinen Ausbildungseinsatz für Sicherheitskräfte im Irak. Dieser könnte nach Angaben aus Bündniskreisen ausgeweitet werden. Zudem ist eine Unterstützung der Nato bei Reformen des irakischen Verteidigungsapparates denkbar.

Die Außenminister der Nato-Staaten wollen bei ihrem Treffen außerdem eine noch engere Zusammenarbeit mit der EU billigen. Unter anderem geht es um eine stärkere Kooperation bei der Verlegung von Truppen und Ausrüstung sowie eine engere Abstimmung bei der Terrorabwehr. Das gab Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Im Nordatlantikrat, dem wichtigsten Entscheidungsgremium der Nato, wurden die Pläne nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits am Montag beschlossen.

Bei einem Abendessen der Minister soll es zudem Gespräche über die schwierigen Beziehungen zu Russland sowie die Nordkorea-Krise geben. Nach Angaben von Stoltenberg geht die Nato mittlerweile davon aus, dass Nordkorea mit seinen Interkontinentalraketen auch Europa und Nordamerika erreichen könnte.

In einem Pressestatement warnte Tillerson erneut Nordkorea vor einer Fortsetzung des Atomwaffenprogramms und forderte den Iran auf, die Unterstützung der Schiitenmiliz Hisbollah einzustellen und sich nicht weiter in die Konflikte in Syrien und im Jemen einzumischen. „Diese Dinge (...) können nicht unbeantwortet bleiben“, sagte Tillerson. Die USA würden dagegen vorgehen und dabei auf die Zusammenarbeit mit der EU zählen.

Bevor Tillerson am Nachmittag in die Nato-Zentrale kommt, hat er die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini getroffen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der sich mit Tillerson und anderen EU-Außenministern zu einem Mittagessen traf, sagte: „Trotz aller Irritationen, die es in der letzten Zeit gegeben hat, (...) sind wir darauf angewiesen, mit den Vereinigten Staaten immer wieder nach gemeinsamen Wegen zu suchen.“ Die Treffen dienten dazu, „alles dafür zu tun, dass wir uns nicht allzu sehr auseinander entwickeln.“

Am zweiten Tag des Nato-Treffens soll es unter anderem um die Reformfortschritte von Ländern gehen, die der Nato gerne beitreten würden. Dazu zählen als offizielle „Aspiranten“ Bosnien-Herzegowina, Georgien und Mazedonien sowie die Ukraine als Land, das diesen Status noch nicht hat. Entscheidungen dazu werden nicht erwartet.

