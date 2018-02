später lesen Signal an Russland Nato will neue Kommandozentren aufbauen FOTO: Daniel Naupold FOTO: Daniel Naupold Teilen

Im Zuge der Aufrüstung gegen Russland will die Nato zwei neue Kommandozentren aufbauen. An diesem Mittwoch wollen die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel die Planungen weiter vorantreiben. Von Ansgar Haase, dpa