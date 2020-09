Analyse bestätigt : Nawalny kommt ohne Beatmung aus und kann aufstehen

Berlin Dem russischen Oppositionellen Nawalny geht es deutlich besser. Dass es sich bei ihm um eine Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok handelt, haben inzwischen drei Labore unabhängig voneinander bestätigt. Deutschland fordert Russland zum Handeln auf.

Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland zusammengebrochen und in eine Klinik in Sibirien gebracht worden. Später wurde er auf Drängen seiner Familie in die Charité verlegt. Die Bundesregierung teilte nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr mit, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei.