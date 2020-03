Dritte Wahl in zwölf Monaten : Netanjahu und Gantz rufen Israelis zu Wahlbeteiligung auf

Rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte sind in Israel aufgerufen, die 120 Mitglieder der 23. Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Foto: Oded Balilty/AP/dpa.

Tel Aviv Zwei israelische Parlamentswahlen im vergangenen Jahr endeten ohne klare Entscheidung. Weder Regierungschef Netanjahu noch sein Rivale Gantz konnten bisher eine Regierung bilden. Nun läuft der dritte Versuch.

„Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen“, sagte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud) am Montag bei der Stimmabgabe in Jerusalem. Er betonte, trotz der Ausbreitung des Coronavirus hätten die Wähler nichts zu befürchten. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung am frühen Nachmittag bei 38,1 Prozent, 1,6 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der letzten Wahl im September.

In mehreren Städten wurden besonders geschützte „Wahlzelte“ für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anwohner die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten. „Nachbarn haben die zeitige Öffnung der Station verhindert, und die Polizei kam, um weitere Vorfälle zu unterbinden“, bestätigte Polizeisprecher Micky Rosenfeld.