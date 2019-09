Regierungsbildung in Israel : Netanjahus Likud hält erneute Neuwahlen für wahrscheinlich

Tel Aviv Die rechtskonservative Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu strebt nach eigener Aussage eine Einheitsregierung mit gleichwertigen Partnern an.

Gut eine Woche nach der Wahl in Israel hatte Rivlin Netanjahu am Mittwochabend den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Nach Medienberichten wirft das Mitte-Bündnis Blau-Weiß Netanjahu allerdings vor, er strebe in Wahrheit eine erneute Parlamentswahl an. Levin sagte Kan: „Im Moment ist die Möglichkeit von dritten Wahlen die wahrscheinlichste.“