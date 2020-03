Israels Regierungschef : Netanjahus Prozess wegen Coronavirus verschoben

Jerusalem Die Ausbreitung des Coronavirus löst auch in Israel große Sorge aus. Die Opposition wirft Netanjahu vor, er missbrauche die Notlage, um seiner Korruptionsanklage zu entkommen und Grundrechte auszuheben.

Der eigentlich für Dienstag angesetzte Prozess solle nun am 24. Mai beginnen, teilte das Gericht am Sonntag mit. Besonders in der Opposition verstärkte dieser Schritt die Sorge, Netanjahu könne die Gesundheitskrise dazu missbrauchen, einer Strafverfolgung zu entkommen und demokratische Grundrechte zu beschneiden.