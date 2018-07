später lesen Spitzentreffen in Peking Neue Einigkeit zwischen EU und China FOTO: Ng Han Guan FOTO: Ng Han Guan Teilen

Der Handelskonflikt mit US-Präsident Donald Trump lässt die Europäische Union und China wieder zusammenrücken. Auf ihrem 20. EU-China-Gipfel am Montag in Peking machten beide Seiten selbst in festgefahrenen Handelsfragen wieder Fortschritte. dpa