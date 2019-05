später lesen Toter und Verletzte Neue Eskalation an Israels Grenze zu Gaza Teilen

Twittern

Teilen



Mehrere militante Palästinensergruppen haben rund 100 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Dabei erlitt laut israelischen Medien am Samstag eine Frau in Kirjat Gat gefährliche Gesichtsverletzungen durch Splitter. dpa