Letzte Hürde vor Amtsantritt : Neue EU-Kommissionschefin: „Lasst uns an die Arbeit gehen“

Straßburg Die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission steht kurz vor dem Start. Vorher muss sie nur noch eine entscheidende Hürde nehmen. Im EU-Parlament wirbt sie für ihr Team - und wird dabei sehr persönlich.

Die CDU-Politikerin sagte am Mittwoch vor der entscheidenden Abstimmung über ihre Kommission im Europaparlament in Straßburg: „Wir tun das, weil es das Richtige ist, nicht weil es einfach sein wird.“

Von der Leyen präsentierte den Abgeordneten ihr Team von 26 Kommissaren und warb um Zustimmung. Gewinnt die neue Kommission bei dem Votum gegen Mittag eine einfache Mehrheit, kann sie am Sonntag (1. Dezember) ihr Amt antreten und die Vorgänger unter dem Luxemburger Jean-Claude Juncker ablösen. „Meine Botschaft ist einfach: Lasst uns an die Arbeit gehen“, sagte von der Leyen.

Sie warb in ihrer Rede erneut für ihre wichtigsten Ziele, darunter eine neue, stärkere Rolle Europas in der Welt und ein ehrgeiziger Klimaschutz im Rahmen eines „Green Deal“, den sie quasi als erste Amtshandlung angehen will. Zudem betonte sie die Bedeutung der Digitalisierung der Wirtschaft. Europa wolle Regeln und Standards für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten setzen, um Vertrauen in die vernetzte Wirtschaft zu schaffen.

Sie bekräftigte ihre Ankündigung eines Konzepts für Asyl und Migration und erinnerte dabei an die 39 Toten, die kürzlich einem Kühllaster in Großbritannien entdeckt worden waren. „Wir sind uns alle einig, dass dies niemals geschehen darf“, sagte von der Leyen. Die Menschen erwarteten, dass Europa eine gemeinsame Lösung für die Herausforderungen der Migration finde. Großbritannien sagte sie trotz des für Ende Januar geplanten Brexits eine enge Partnerschaft zu.

Persönlich wurde von der Leyen in ihrer Kampfansage gegen den Krebs. „Als ich als Mädchen in Brüssel lebte, starb meine kleine Schwester im Alter von elf Jahren an Krebs“, sagte die 61-Jährige, die als Tochter des damaligen EU-Beamten Ernst Albrecht zeitweise in der belgischen Hauptstadt aufwuchs. „Ich erinnere mich an die enorme Hilflosigkeit meiner Eltern, aber auch der medizinischen Betreuer, die sich so liebevoll um sie kümmerten.“ Jeder kenne eine ähnliche Geschichte, sagte von der Leyen. „Europa wird im Kampf gegen Krebs die Führung übernehmen.“