Ringen um Lösung : Neue Verhandlungsrunde über Venezuela in Norwegen geplant

Stockholm Im Ringen um eine Lösung der politischen Krise in Venezuela hat Norwegen eine neue Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der Regierung und der Opposition angekündigt.

Beide Seiten sollen demnach diese Woche in der Hauptstadt Oslo zusammentreffen, teilte das Außenministerium am späten Samstagabend mit. Eine Sprecherin lehnte es am Sonntag ab, Angaben zu den Teilnehmern zu machen.

„Freie Wahlen können nicht von einem Tyrannen überwacht werden“, teilte das US-Außenministerium in Washington am Samstagabend (Ortszeit) mit.Daher könne in Oslo mit Maduro einzig und allein „über die Bedingungen seines Abgangs“ verhandelt werden. „Wir hoffen, dass sich die Gespräche in Oslo darauf konzentrieren, dass dann auch Fortschritte möglich sind“, heißt es weiter in der Mitteilung.