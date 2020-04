Corbyn-Nachfolger : Neuer Parteichef: Kann Keir Starmer Labour einen?

London Großbritannien hat einen neuen Labour-Chef. Doch für den frisch gekürten Oppositionsführer Starmer wird es nicht leicht: Weder der Brexit noch die chaotische Reaktion der Regierung auf die Corona-Krise eignen sich zum Punkten. Seine Partei ist zerstritten.

Der ehemalige Menschenrechtsanwalt Starmer setzte sich bereits nach der ersten Auszählungsrunde gegen seine Konkurrentinnen Rebecca Long-Bailey und Lisa Nandy mit rund 56 Prozent der Stimmen durch. Seine Wahl gilt als Abkehr von dem stramm linksgerichteten Kurs der britischen Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren, der für die Partei zur Zerreißprobe wurde. Der 70-Jährige Altlinke Corbyn und seine Mitstreiter standen immer wieder in der Kritik, antisemitische Tendenzen in ihrer Partei zu dulden. Auch hier dürfte Starmer auf einen Neustart hinarbeiten.

Auf einem Sonderparteitag feiern lassen, wie ursprünglich geplant, konnte sich Starmer wegen der Coronavirus-Pandemie nicht. In einer Videobotschaft bezeichnete er seine Wahl zum Parteichef als „größte Ehre und Privileg“ seines Lebens. „Es kommt zu einer Zeit wie keiner anderen in unserem Leben“, so der Abgeordnete für den Londoner Wahlkreis Holborn and St. Pancras. „Das Coronavirus hat unser normales Leben zu einem Halt gebracht. Unsere Großstädte, Städte und Dörfer sind still geworden, unsere Straßen verwaist. Das öffentliche Leben ist fast völlig zum Erliegen gekommen und wir vermissen einander.“