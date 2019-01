später lesen Hintergründe unklar Polizei ermittelt in Nordirland wegen möglicher Autobombe FOTO: dpa / Steven Mcauley FOTO: dpa / Steven Mcauley Teilen

In der nordirischen Stadt Londonderry hat es am Samstagabend eine Explosion gegeben - mitten in der Innenstadt. Die Polizei geht nun Hinweisen auf eine mögliche Autobombe nach. Doch mit Erklärungen hält sie sich zurück.