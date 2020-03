Ballistische Raketen? : Nordkorea feuert wieder Raketen ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa.

Seoul Nordkorea testet nach stockenden Verhandlungen mit den USA erneut Raketen. Er halte sich nicht mehr an sein Moratorium gebunden, erklärt Machthaber Kim Jong Un.

Nordkorea hat bei seinem jüngsten Waffentest nach Angaben des südkoreanischen Militärs vermutlich zwei ballistische Raketen von kurzer Reichweite abgefeuert. Das sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag.

Südkoreas Generalstab hatte zunächst von zwei nicht identifizierten Projektilen gesprochen, die Nordkorea am selben Tag in Richtung offenes Meer abgefeuert habe. Die Geschosse seien bei Wonsan an der Ostküste abgefeuert worden und etwa 240 Kilometer weit geflogen. UN-Resolutionen untersagen der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch atomare Sprengköpfe tragen können. Tests mit solchen Raketen sind Nordkorea durch UN-Resolutionen untersagt.