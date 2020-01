Äußerungen von Kim Jung Un : Nordkorea fühlt sich nicht mehr an Atomteststopp gebunden

Südkoreaner verfolgen in Seoul eine Nachrichtensendung, in der über Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un berichtet wird. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa.

Seoul/Pjöngjang Der Spielraum für neue Atomverhandlungen der USA mit Nordkorea wird kleiner. Die Gespräche kommen seit Monaten nicht voran. Testet Nordkorea schon bald wieder Atombomben oder Langstreckenraketen?

Zugleich drohte Kim angesichts der stagnierenden Atomverhandlungen mit den USA, in naher Zukunft werde die Welt Zeuge „einer neuen strategischen Waffe“ sein. Details nannte er nicht. Kim sprach zum Abschluss einer mehrtägigen Sitzung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei am Dienstag. Die kommunistische Führung in Pjöngjang hatte bereits gedroht, falls Washington in den Atomgesprächen keine Zugeständnisse mache, werde man einen neuen Weg einschlagen.