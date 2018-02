später lesen Vor Beginn der Winterspiele in Südkorea Nordkorea hält Militärparade ab Teilen

Mit Verspätung hat das Staatsfernsehen in Nordkorea Bilder der am Donnerstag abgehaltenen Militärparade in Pjöngjang gezeigt. Die Ausschnitte zeigten, wie Machthaber Kim Jong Un die Parade auf einem Platz in der Hauptstadt von einem Balkon aus abnahm.