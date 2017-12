später lesen Neues System für Abfangraketen Nordkorea-Krise: Japan beschließt Militäretat in Rekordhöhe FOTO: Jussi Nukari FOTO: Jussi Nukari Teilen

Twittern

Teilen



Wegen rapide steigender Sozialkosten sowie höherer Militärausgaben hat die rechtskonservative Regierung in Japan einen Rekordhaushalt beschlossen. Der am Freitag abgesegnete Etatentwurf für das am 1. April 2018 beginnende Steuerjahr beläuft sich auf 97,7 Billionen Yen (727 Milliarden Euro). dpa