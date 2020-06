Machthaber Kim Jong Un : Nordkorea stoppt geplante Militäraktionen gegen Südkorea

Seoul Vergangene Woche spitzte sich der Konflikt auf der Koreanischen Halbinsel immer weiter zu. Doch nun kommt ein positives Signal aus Pjöngjang - vorerst zumindest.

Gründe dafür wurden nicht genannt. Nordkorea hatte zuletzt verärgert über eine Propagandaaktion südkoreanischer Aktivisten reagiert, die nahe der Grenze in Ballons verpackte Flugblätter mit Kritik an der autokratischen Führung in Pjöngjang Richtung Norden geschickt hatten. Nordkoreas Armeeführung hatte in der vergangenen Woche angekündigt, wieder Militärübungen nahe der Grenze aufnehmen und Soldaten in ehemals gemeinsam genutzten Industrie- und Tourismusgebiete verlegen zu wollen.