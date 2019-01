später lesen Kurze Konfrontation in Paris Nur magere Beteiligung an neuen „Gelbwesten“-Protesten FOTO: Kamil Zihnioglu FOTO: Kamil Zihnioglu Teilen

Mit deutlich weniger Teilnehmern als in den vorangegangen Wochen ist die „Gelbwesten“-Protestbewegung in Frankreich am Samstag ins neue Jahr gestartet. Fernsehbilder zeigten, wie die Polizei während einer kurzen Konfrontation in Paris Tränengas auf Demonstranten abfeuerte. dpa