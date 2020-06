Geoffrey Berman: „Bleibe“ : NY-Staatsanwalt weist Absetzung durch Trump-Regierung zurück

New York William Barr, Justizminister im Kabinett von US-Präsident Trump, verkündet den Rücktritt eines Staatsanwalts. Der wiederum weiß nichts von seiner angeblichen Amtsmüdigkeit - und weigert sich zu gehen.

Der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman will gegen den Willen der Regierung von US-Präsident Donald Trump im Amt bleiben. In einer Erklärung vom Freitagabend (Ortszeit) widersprach er dem US-Justizministerium, das zuvor seine Ablösung mitgeteilt hatte.