Genosse Duch : Oberster Folterchef der Roten Khmer ist tot

Phnom Penh Unter den Roten Khmer war Genosse Duch für unaussprechliche Gräueltaten verantwortlich. Später war er die erste Schlüsselfigur des Regimes, die vom Kambodscha-Tribunal verurteilt wurde. Jetzt ist der frühere Folterchef gestorben.

Kaing Guek Eav, alias Genosse Duch, starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh, wie der Sprecher des Rote-Khmer-Tribunals, Neth Peaktra, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Wer war dieser Mann, dessen Name Überlebenden noch Jahrzehnte nach dem Ende des mörderischen Regimes das Blut in den Adern gefrieren ließ? In den 1970er Jahren noch brutaler Herr über Leben und Tod, zeigte der Genosse vor Gericht plötzlich Reue. „Ich schäme mich“, sagte der frühere Mathematiklehrer im Prozess. „Ich bitte die Opfer um Vergebung.“ So richtig abnehmen wollte ihm das niemand. Gleichzeitig beteuerte er, er habe nur Befehle ausgeführt.