später lesen Finanzplanung der EU Oettinger will von EU-Staaten mehr Geld für Haushalt FOTO: Wiktor Dabkowski FOTO: Wiktor Dabkowski Teilen

Twittern

Teilen



EU-Kommissar Günther Oettinger will Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten von 2021 an zu höheren Einzahlungen in den europäischen Haushalt bewegen. Dies sagte Oettinger am Montag bei einer Konferenz zur EU-Finanzplanung. dpa