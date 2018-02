später lesen Skandal um Sexpartys Oxfam-Präsident wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet FOTO: Yui Mok FOTO: Yui Mok Teilen

Twittern

Teilen



Für die Hilfsorganisation Oxfam kommt es knüppeldick: Nach dem Sexskandal in Haiti und dem Tschad ist nun der Präsident von Oxfam International verhaftet worden. Juan Alberto Fuentes Knight wurde an diesem Dienstag in Guatemala festgenommen. dpa