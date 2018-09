später lesen Verfeindete Atommächte Pakistans Premier will mit Indien wieder über Frieden reden FOTO: Uncredited FOTO: Uncredited Teilen

Twittern

Teilen



Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hat in einem Brief an den indischen Premier Narendra Modi die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen angeregt. dpa