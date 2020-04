Emotional bewegendes Ritual : Papst begeht Karfreitag wegen Corona-Krise ohne Pilger

Papst Franziskus hält die Gründonnerstagsmesse im fast menschenleeren Petersdom. Foto: Alessandro Di Meo/ANSA/AP/dpa.

Das hat es noch nicht gegeben. Der Papst geht in diesem Jahr den traditionellen Kreuzweg am Karfreitag ohne Pilgerschar. Die Prozession und eine Feier im Dom erden aber per Live-Stream im Netz übertragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Papst Franziskus begeht die traditionelle Kreuzweg-Prozession am Karfreitag (21 Uhr) wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ohne Pilger.

Normalerweise reisen Tausende Gläubige aus aller Welt für dieses emotional bewegende Ritual vor Ostern nach Rom. Bei der Prozession werden das Leiden Jesus' und sein Weg zum Tod am Kreuz traditionell in 14 Stationen nachstellt. Die katholische Kirche hat die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie vom Kolosseum in Rom auf den Petersplatz verlegt. Sowohl der große Platz als auch der Petersdom sind seit Wochen abgesperrt. Die Prozession und eine Feier im Dom (18 Uhr) werden per Live-Stream im Netz zu sehen sein.

Das 83 Jahre alte Kirchenoberhaupt begeht das Gedenken an die Kreuzigung Jesu diesmal nur mit wenigen beteiligten Menschen. Die Meditationstexte, die bei der Prozession verlesen werden, stammen unter anderem von Häftlingen eines Gefängnisses aus dem norditalienischen Padua.

In den Tagen danach wird Papst Franziskus auch die Messen zum Osterfest und den traditionellen Segen „Urbi et Orbi“ am Sonntag (12 Uhr) ohne Pilger feiern. Diese Festgottesdienste werden ebenfalls unter anderem im Internet übertragen.