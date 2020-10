Neue Sozial-Enzyklika : Papst fordert die Politik zu mehr Solidarität auf

Papst Franziskus zelebriert die Messe in der Krypta der Basilika St. Franziskus. Nach gut fünf Jahren Pause gibt es eine neue Enzyklika von Papst Franziskus. Das Grundsatzpapier beschäftigt sich mit der Gerechtigkeit in der Welt und dem Zusammenhalt der Menschen. Foto: Divisione Produzione Fotografica/Vatican Media/dpa

Assisi Papst Franziskus fährt trotz Corona-Risiken nach Assisi in Umbrien. Dort setzt er seinen Namen unter die neue Enzyklika „Fratelli tutti“. Was genau drin steht, bleibt zunächst geheim.

Papst Franziskus hat in einer neuen Enzyklika seine Vision von einer besseren Politik und einer solidarischen Gesellschaft nach der Corona-Pandemie vorgelegt. Der Vatikan veröffentlichte das Grundsatzdokument am Sonntag.

Es trägt den Namen „Fratelli tutti - Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“. Es ist die dritte Enzyklika des 83 Jahre alten katholischen Kirchenoberhaupts in seiner Amtszeit seit 2013. Der Papst wendet sich gegen „wütende und aggressive Nationalismen“. Er hatte das rund 150-seitige Schreiben am Samstag in der Pilgerstadt Assisi in Umbrien nach einer Messe unterzeichnet.