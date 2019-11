Pontifex in Japan : Papst in Hiroshima: Gebrauch von Atomwaffen ist „Verbrechen“

Papst Franziskus hält im Atomic Bomb Hypocenter Park in Nagasaki eine Rede. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa.

Hiroshima In Nagasaki und Hiroshima vernichteten Atombomben Zehntausende Leben binnen Sekunden. Der Papst prangert in den japanischen Städten neue „Nukleardoktrinen“ an. Die Aufrüstung gründe auf einem vergiftetem Klima des Misstrauens - mit dem noch dazu ein Vermögen gemacht werde.

Der Gebrauch von Atomwaffen ist nach den Worten von Papst Franziskus „heute mehr denn je ein Verbrechen“. „Der Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken ist unmoralisch“, sagte das Katholiken-Oberhaupt in der japanischen Stadt Hiroshima.

Schon der Besitz von Atomwaffen sei unmoralisch. „Wir werden darüber gerichtet werden. Die neuen Generationen werden unser Scheitern verurteilen, wenn wir zwar über Frieden geredet, ihn aber nicht (…) umgesetzt haben.“

In der Stadt warfen die USA Ende des Zweiten Weltkriegs die erste Atombombe ab, 140.000 Menschen starben. „Hier sind von vielen Männern und Frauen, von ihren Träumen und Hoffnungen, inmitten von Blitz und Feuer nichts als Schatten und Stille zurückgeblieben. In einem Augenblick wurde alles von einem schwarzen Loch aus Zerstörung und Tod verschlungen“, sagte der Pontifex, der zuvor schon die Stadt Nagasaki besucht hatte, die 1945 Ziel des zweiten Atombombenangriffs wurde.

Die Katastrophe habe nicht nur die Geschichte Japans, sondern „das Antlitz der Menschheit“ gekennzeichnet. „Wie können wir über Frieden sprechen, während wir bestimmte illegale Handlungen mit diskriminierenden und hasserfüllten Reden rechtfertigen?“

Die atomare Bedrohung ist in den vergangenen Jahren nach einer Phase der Entspannung nach Ende des Kalten Krieges wieder gewachsen. Die großen Atommächte wie USA, Russland und China modernisieren ihre Arsenale und machen sie damit einsatzfähiger. Die Kündigung des INF-Vertrags über das Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen zwischen den USA und Russland durch die Vereinigten Staaten hat Befürchtungen geschürt, dass es zu einer neuen atomaren Aufrüstungsspirale kommen könnte. Deutschland gehört nicht zu den Atommächten. Dafür lagern in der Bundesrepublik für nukleare Abschreckungszwecke der Nato nach Expertenschätzung noch etwa 20 US-Atombomben.