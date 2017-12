später lesen Kritik nach langem Schweigen Papst rechtfertigt Umgang mit Rohingya-Krise: „Habe geweint“ FOTO: Andrew Medichini FOTO: Andrew Medichini Teilen

Papst Franziskus hat seinen zögerlichen Umgang mit der Krise um die Rohingya-Flüchtlinge auf seiner Asien-Reise verteidigt. „Für mich ist am wichtigsten, dass die Botschaft ankommt“, sagte der Pontifex auf dem Rückflug von seinem Besuch in Myanmar und Bangladesch am Samstag. dpa