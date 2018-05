später lesen Kontroverse Figur Parlamentswahl im Irak: Schiit Al-Sadr auf Siegeskurs FOTO: Ameer Al Mohammedaw FOTO: Ameer Al Mohammedaw Teilen

Bei der Parlamentswahl im Irak wird ein Sieg des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr immer wahrscheinlicher. Seine Liste Sairun liegt nach vorläufige Ergebnissen in sechs von 16 ausgezählten Provinzen in Führung, wie die Wahlkommission in Bagdad am Montagabend mitteilte. dpa