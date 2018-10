später lesen Machtwechsel vorausgesagt Parlamentswahl in Luxemburg FOTO: Yoan Valat FOTO: Yoan Valat Teilen

Luxemburg hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund 257.000 Wahlberechtigte waren zur Abstimmung über 60 Sitze in der Abgeordnetenkammer aufgerufen. Die Wahllokale in dem zweitkleinsten Land der Europäischen Union (EU) wurden um 14.00 Uhr geschlossen. dpa