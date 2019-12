Ukraine-Affäre : Pelosi verteidigt angestrebtes Impeachment gegen Trump

Washington Ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump ist einen großen Schritt näher gerückt. Trumps Gegenspielerin Pelosi sieht zum umstrittenen Vorgehen seiner Gegner keine Alternative - schließlich gehe es um das Überleben der Demokratie in den USA.

Von Von Christiane Jacke und Can Merey, dpa

Andernfalls würde auch jedem zukünftigen US-Präsidenten signalisiert, „dass unsere Demokratie tot ist“, sagte Pelosi am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Senders CNN, während der die Top-Demokratin von Wählern befragt wurde. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen: „Der Präsident ist König, er kann tun, was er will.“ Pelosi ließ keinen Zweifel daran, dass ein Impeachment-Verfahren aus ihrer Sicht rechtens wäre: „Die Fakten sind klar. Die Verfassung ist klar. Der Präsident hat gegen die Verfassung verstoßen.“

Pelosi betonte, bei dem angestrebten Amtsenthebungsverfahren gehe es nicht um die im November 2020 anstehende Präsidentschaftswahl, sondern um die Verteidigung der Demokratie. Sie hatte den Justizausschuss im Repräsentantenhaus am Donnerstag beauftragt, im Impeachment-Verfahren Anklagepunkte gegen Trump auszuarbeiten.

Was bedeutet dieser Schritt Pelosis?

Es ist ein formaler Zwischenschritt, aber ein bedeutsamer. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses ist nun offiziell angewiesen, auf Basis der bisherigen Ermittlungen konkrete Anklagepunkte gegen Trump zu formulieren. Über diese wird das Gremium schließlich abstimmen - als Empfehlung für das gesamte Plenum der von den Demokraten dominierten Kongresskammer, wo es dann am Ende zu einem Votum über ein mögliches Impeachment des Präsidenten kommen dürfte.

Nein. Die Hürden für ein Impeachment sind sehr hoch. Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus könnten die Demokraten zwar für die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens stimmen, was auch als wahrscheinlich gilt. Das eigentliche Verfahren würde sich dann aber im Senat abspielen. In dieser zweiten Kongresskammer, in der Trumps Republikaner die Mehrheit stellen, käme es dann zu einer Art Gerichtsprozess. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Senat ist es sehr unwahrscheinlich, dass Trump verurteilt und tatsächlich des Amtes enthoben würde - dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig.