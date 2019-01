später lesen Staatstrauer angeordnet Polen nimmt Abschied vom Bürgermeister Danzigs FOTO: Adam Warzawa FOTO: Adam Warzawa Teilen

Knapp eine Woche nach dem tödlichen Messerattentat auf Danzigs Bürgermeister nimmt Polen am Samstag Abschied. Pawel Adamowicz wird am Mittag in der Marienkirche der nordpolnischen Stadt bestattet. dpa