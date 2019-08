Staatsanwältin klagt an : Polizei in El Salvador richtete mehr als 110 Menschen hin

Polizei in El Salvador richtete mehr als 110 Menschen hin

Staatsanwältin klagt an

Aktivisten machen die Polizei in El Salvador für die Ermordung von mehr als 100 Menschen verantwortlich. Foto: Oscar Rivera/epa/Archiv.

Mexiko-Stadt Die Staatsanwaltschaft für Menschenrechte hat die Polizei von El Salvador für mehr als 100 „außergerichtliche Hinrichtungen“ zwischen 2014 und 2018 verantwortlich gemacht.

Im Kampf gegen Bandenkriminalität seien in diesem Zeitraum mindestens 116 Menschen „brutal ermordet“ worden, teilte die Staatsanwaltschaft für Menschenrechte in der Hauptstadt San Salvador mit. Staatsanwältin Raquel Caballero de Guevara sagte, ein 141-seitiger Bericht beschreibe Muster, die auf „außergerichtliche Hinrichtungen und exzessive Gewaltanwendungen“ durch die Polizei hindeuteten. In einigen Fällen seien auch Hinweise auf „Gräueltaten“ wie Folterungen gefunden worden.