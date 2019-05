später lesen Machtkampf in Caracas Pompeo: Russische Kräfte müssen Venezuela verlassen Teilen

US-Außenminister Mike Pompeo will seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow auffordern, russische Kräfte aus Venezuela zurückzuziehen. Beide wollten am Montag an einer Sitzung des Arktischen Rates in Finnland teilnehmen und auch bilaterale Gespräche über die Lage in Venezuela führen. dpa