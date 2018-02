später lesen Stillschweigevereinbarung gebrochen Pornodarstellerin will über Affäre mit Donald Trump auspacken FOTO: ap, EV FOTO: ap, EV Teilen

Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias "Stormy Daniels" plant offenbar, mit ihrer Affäre mit US-Präsident Donald Trump an die Öffentlichkeit zu gehen. Da Trumps Anwalt eine Zahlung in Höhe von 130.000 Dollar an Clifford eingeräumt habe, sei eine Stillschweigevereinbarung gebrochen worden.