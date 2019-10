Vorwurf der Wahlmanipulation : Präsident Morales gewinnt Bolivien-Wahl im ersten Durchgang

La Paz Boliviens linker Staatschef Evo Morales hat die Präsidentenwahl nach Angaben der Wahlkommission schon im ersten Durchgang gewonnen.

Wahlbeobachter der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hatten Morales am Mittwoch empfohlen, eine Stichwahl zuzulassen, auch wenn er die Bedingungen für einen Sieg in der ersten Wahlrunde erfüllt. Die Europäische Union schloss sich dieser Empfehlung am Donnerstag an. „Die EU erwartet von der bolivianischen Regierung und den Wahlbehörden eine Lösung, die den Willen des Volkes, die Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses und die Wahrung der sozialen Stabilität berücksichtigt“, erklärte eine für Außenbeziehungen zuständige EU-Sprecherin in Brüssel