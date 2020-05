Trotz hoher Infektionszahlen : Putin erklärt arbeitsfreie Zeit in Russland für beendet

Moskau Russland verzeichnet in der Corona-Krise sehr stark steigende Infektionszahlen. Dennoch erklärt Präsident Putin die arbeitsfreie Zeit für beendet.

Das kündigte Putin am Montag bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Online-Konferenz an. Die arbeitsfreie Zeit wurde Ende März eingeführt.

In Moskau arbeiten damit von diesem Dienstag an wieder eine halbe Million Menschen. In der Hauptstadt dürfen etwa Baustellen und Industriebetriebe öffnen. Geschäfte bleiben aber geschlossen. Zudem gilt in vielen Städten eine Handschuh- und Schutzmaskenpflicht in Verkehrsmitteln und Supermärkten. Putin hatte die Regelungen im Einzelnen den jeweiligen Regionen überlassen.